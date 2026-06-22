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Казахстанские фехтовальщики выиграли медаль чемпионата Азии-2026

Сегодня 2026, 17:12
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olympic.kz Сегодня 2026, 17:12
Сегодня 2026, 17:12
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Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по сабле завоевала бронзовые медали чемпионата Азии-2026, передает BAQ.KZ.

По ходу турнира казахстанские спортсмены одержали победы над командами Ирана (45:33) и Узбекистана (45:43), однако в полуфинале уступили олимпийским чемпионам из Южной Кореи со счетом 34:45.

Бронзовыми призерами чемпионата Азии стали Артем Саркисян, Жанат Набиев, Нурмухаммед Жайлыбай и Назарбай Саттархан.

Ранее на турнире казахстанская шпажистка Ирина Бакалдина завоевала золотую медаль, а Руслан Курбанов стал бронзовым призером в соревнованиях шпажистов.

Ранее казахстанская легкоатлетка вошла в тройку лучших на турнире в Нидерландах.

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