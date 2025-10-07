Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Сегодня в Индии проходит заключительный день соревнований по артистическому плаванию на чемпионате Азии по водным видам спорта, передаёт BAQ.KZ.

По результатам финала, который проходил среди дуэтов в произвольной программе наши синхронистки Даяна Джаманчалова и Ясмин Туякова завоевали серебряную медаль.

Как распределились места:

Узбекистан (Хадиша Агзамова, Сабина Махмудова) - 209.9784

Казахстан (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туякова) - 206.6363

Китай (Сии Чэнь, Ютун Цзян) - 183.4671