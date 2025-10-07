Казахстанские синхронистки завоевали "серебро" на Чемпионате Азии
В Индии проходит Чемпионат Азии по водным видам спорта.
Сегодня, 23:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:20Сегодня, 23:20
46Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Сегодня в Индии проходит заключительный день соревнований по артистическому плаванию на чемпионате Азии по водным видам спорта, передаёт BAQ.KZ.
По результатам финала, который проходил среди дуэтов в произвольной программе наши синхронистки Даяна Джаманчалова и Ясмин Туякова завоевали серебряную медаль.
Как распределились места:
Узбекистан (Хадиша Агзамова, Сабина Махмудова) - 209.9784
Казахстан (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туякова) - 206.6363
Китай (Сии Чэнь, Ютун Цзян) - 183.4671
Самое читаемое
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Какие налоги перестанут действовать в Казахстане со следующего года
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?