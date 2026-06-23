Казахстанские спецназовцы подняли флаг страны на высочайшую вершину Северной Америки
Они совершили восхождение на гору Денали.
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Альпинисты Центра горной подготовки Сил специальных операций Вооружённых сил Казахстана совершили успешное восхождение на гору Денали – высочайшую точку Северной Америки.
На отметке 6190 метров военнослужащие развернули Государственный флаг Республики Казахстан и флаг Сил специальных операций, символически закрепив успех экспедиции.
Восхождение на Денали считается одним из самых сложных в мире из-за сурового климата, резких перепадов погоды и высоких физических нагрузок. Успешное достижение вершины стало подтверждением высокой профессиональной подготовки, выносливости и силы духа казахстанских военнослужащих.
Экспедиция также подчеркнула уровень физической и психологической готовности участников, став символом мужества, патриотизма и стремления к новым вершинам.
Стоит отметить, что Денали расположена на Аляске и является частью одноимённого национального парка. Название горы в переводе с языка индейцев атабаски означает "Великая".
Ранее казахстанский альпинист доставил Конституцию на вершину Гималаев.
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