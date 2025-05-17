В честь 30-летия Конституции Республики Казахстан казахстанский альпинист и культурный деятель Кайырбек Алибек поднял текст Основного Закона страны на вершину Айленд Пик (6180 м) в Гималаях.

Восхождение стало частью его уникального проекта "Домбра на вершинах мира", реализуемого в рамках международной инициативы "7 вершин мира". Проект направлен на популяризацию казахской культуры, в том числе национальной музыки, исполняемой на домбре, чтобы ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как музыкальный инструмент, покоривший самые высокие вершины мира.

Экспедиция на Айленд Пик длилась 15 дней и была организована по инициативе альпиниста, для которого этот подъём стал не только спортивным достижением, но и подтверждением его патриотизма и глубокой гражданской ответственности. Альпинист обратился в Конституционный Суд с предложением поднять на вершину текст Конституции Республики Казахстан в качестве символа уважения казахстанцев к Основному Закону страны. Конституционный Суд поддержал его инициативу, предоставив для этого официальный экземпляр текста Конституции. Алибек прошел сквозь все испытания не только высоты, но и погодных условий, чтобы торжественно поднять Конституцию на одной из самых известных гималайских вершин.

"Для меня Конституция символизирует вершину всех законов. Это не просто документ, а духовная опора и символ нашего единства, наших прав и свобод. Поднимаясь с Основным Законом и домброй, я чувствовал не тяжесть, а силу. В суровых условиях экспедиции они усилили мою мотивацию и укрепили дух. Я горжусь, что именно с этими символами Казахстана мне удалось покорить вершину Айленд Пик", - отметил Алибек.

Это историческое восхождение также сопровождалось исполнением у подножия Эвереста кюя "Алқиса" Нургисы Тлендиева в честь 100-летия со дня рождения великого казахского композитора.

Музыкальные выступления альпиниста в горных лагерях и близлежащих непальских деревнях вызвали у людей живой отклик, превратив экспедицию в диалог национальных культур. Домбра и Конституция стали символами мира, открытости и национального достоинства Казахстана.

Проект Кайырбека Алибека является некоммерческим и служит укреплению международной культурной дипломатии.