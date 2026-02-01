Казахстанские спецподразделения заняли две высшие ступени пьедестала международного турнира
Казахстан представляли пять сборных команд силовых структур.
Участников и призеров ежегодного международного соревнования UAE SWAT Challenge, прошедшего в Дубае, торжественно встретили в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.
В этом году страну представляли пять сборных команд силовых структур, сформированных из лучших бойцов различных ведомств.
Казахстан продемонстрировал выдающийся результат:
Каz SWAT Team С — 1 место
Каz SWAT Team А — 2 место
Каz SWAT Team В — 8 место
Каz SWAT Team D — 20 место
Команда Tomiris — 18 место в общем зачете и 1 место среди женских команд
Таким образом казахстанские спецподразделения заняли две высшие ступени пьедестала престижного международного турнира, вновь подтвердив высокий уровень подготовки, профессионализм и слаженность действий.
Подобные достижения укрепляют позиции Казахстана на международной арене, повышают авторитет силовых структур и служат примером для всего личного состава.
Отметим, что бойцы подразделения ”Сұңқар” МВД по итогам прошлогодних соревнований заняли второе место и уже несколько лет подряд стабильно демонстрируют мастерство и конкурентоспособность на международных турнирах.