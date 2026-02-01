Участников и призеров ежегодного международного соревнования UAE SWAT Challenge, прошедшего в Дубае, торжественно встретили в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

В этом году страну представляли пять сборных команд силовых структур, сформированных из лучших бойцов различных ведомств.

Казахстан продемонстрировал выдающийся результат:

Каz SWAT Team С — 1 место

Каz SWAT Team А — 2 место

Каz SWAT Team В — 8 место

Каz SWAT Team D — 20 место

Команда Tomiris — 18 место в общем зачете и 1 место среди женских команд

Таким образом казахстанские спецподразделения заняли две высшие ступени пьедестала престижного международного турнира, вновь подтвердив высокий уровень подготовки, профессионализм и слаженность действий.

Подобные достижения укрепляют позиции Казахстана на международной арене, повышают авторитет силовых структур и служат примером для всего личного состава.

Отметим, что бойцы подразделения ”Сұңқар” МВД по итогам прошлогодних соревнований заняли второе место и уже несколько лет подряд стабильно демонстрируют мастерство и конкурентоспособность на международных турнирах.