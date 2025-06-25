За 2024–2025 учебный год студенческие омбудсмены Казахстана рассмотрели 6079 обращений от студентов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил внештатный советник министра науки и высшего образования РК по вопросам молодежной политики Тохтар Болысов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, наибольшее число обращений зафиксировано в Актюбинской области. Основные темы – академические вопросы, проблемы с проживанием в общежитиях, социально-бытовые трудности, стипендии и технические неполадки.

"За три года существования института студенческих омбудсменов была проведена большая работа по защите прав студентов и взаимодействию с молодежными сообществами. Мы обеспечиваем своевременное реагирование на жалобы и содействуем в решении проблем студентов", – отметил Болысов.

Он также сообщил, что в 2025 году в Шымкенте в пилотном режиме был проведен анализ отзывов студентов на платформе 2GIS и в социальных сетях. Это позволило выявить ряд системных нарушений в отдельных вузах. В июле–августе планируется провести повторный мониторинг по устранению этих нарушений.

Кроме того, за год студенческие омбудсмены организовали более 200 мероприятий – от правозащитных встреч до дебатных турниров и экологических акций. Проведено свыше 100 плановых проверок общежитий и 20 внеплановых – по обращениям студентов.