Казахстанские теннисисты Бублик и Шевченко сыграют друг против друга на турнире в Австрии
Спортсмены сразятся за выход в полуфинал.
Сегодня, 23:35
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Сегодня, 23:35Сегодня, 23:35
38Фото: ktf.kz
В австрийском Кицбюэле на турнире серии ATP-250 Александр Бублик и Александр Шевченко сразятся друг с другом за выход в полуфинал, передает BAQ.KZ со ссылкой на Prosports.kz.
Во втором круге соревнований Бублик уверенно обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте, занимающего 130-ю строчку в рейтинге ATP. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 и продолжался 1 час 14 минут. За игру казахстанец подал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта.
Соперником Бублика в четвертьфинале станет его соотечественник Александр Шевченко, который ранее взял верх над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем со счетом 7:5, 6:4.
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