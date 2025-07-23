В австрийском Кицбюэле на турнире серии ATP-250 Александр Бублик и Александр Шевченко сразятся друг с другом за выход в полуфинал, передает BAQ.KZ со ссылкой на Prosports.kz.

Во втором круге соревнований Бублик уверенно обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте, занимающего 130-ю строчку в рейтинге ATP. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 и продолжался 1 час 14 минут. За игру казахстанец подал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта.

Соперником Бублика в четвертьфинале станет его соотечественник Александр Шевченко, который ранее взял верх над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем со счетом 7:5, 6:4.