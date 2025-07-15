В Алматы прошел Центрально-Азиатский квалификационный турнир к командному чемпионату мира 2026 года, и казахстанские теннисисты поразили всех своей уверенной игрой, передает BAQ.KZ. В борьбе за единственную путёвку на мировой чемпионат команды из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана проявили настоящие спортивные качества.

Мужская сборная Казахстана, в составе которой выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов, не оставила шансов своим соперникам, уверенно победив со счётом 3:0. Казахстанцы заняли первое место, забронировав себе место на чемпионате мира в 2026 году.

Не менее драматичную победу одержала женская сборная Казахстана, состоящая из Зауреш Акашевой, Сарвиноз Миркадировой и Анель Бахыт. В упорной борьбе против команды Узбекистана, казахстанские спортсменки уступали 0:2, но смогли проявить настоящую волю к победе и, сделав счёт 3:2, одержали историческую победу, обеспечив себе место на мировом первенстве.

Тренеры сборных - Эльмира Алиева, Дмитрий Переверзев, Евгений Тимченко и Геннадий Герасименко - также заслуживают поздравлений за отличную подготовку и поддержку своих подопечных.

Таким образом, Казахстан с гордостью отправится на командный чемпионат мира, который состоится в мае 2026 года в Лондоне. Этот турнир будет иметь особое значение, ведь он пройдет ровно через 100 лет после его первого проведения в 1926 году.