На 8-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае Казахстан представил свой кооперативный потенциал на беспрецедентном уровне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

Единый оператор по развитию экспорта QazTrade при МТИ РК обеспечил участие страны сразу на четырех площадках: в национальном павильоне, на стенде Всекитайской федерации кооперативов (China Co-Op), на площадке Jiangsu SOHO, а впервые отдельный павильон был посвящен городу Алматы. Такой комплексный подход позволил привлечь рекордное количество казахстанских производителей.

Совместная работа QazTrade и Национальной ассоциации кооперативов РК (NACOFEC) с крупнейшей кооперативной сетью Китая China Coop открывает новые возможности для казахстанских товаров. Первые партии меда, кумыса, шубата и кондитерских изделий уже готовятся к появлению на полках китайских магазинов. Сеть насчитывает более 340 тысяч точек продаж с годовым оборотом свыше 7 трлн юаней, что делает этот рынок стратегически важным для отечественных производителей.

На стенде казахстанских кооперативов были представлены более 30 компаний, включая QazExport Global, GEOM, TOO OIL ECO, Prombaza-7, SHERSTNEV GROUP, IceMaster, Dinastiya Agro, "Kokshetau Mineral Water" JSC, MADI, Nauryz-5, Run Planet Organic, JAIN LLP, Danaker LLP, Mareven Food Tien Shan, Telli Kazakhstan LLP, NefisGroup Ltd., Industry of Semirechye, KAZAGRO-PRO LLP, KOMEK ASIA GROUP, LLP "Light Way Solution", LLP "LWS Agro", LLP "LWS TERMINAL" и Baraka №1. Их участие на международной выставке демонстрирует реальный потенциал казахстанской кооперации и возможности для масштабного экспорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что развитие сельской кооперации открывает большие перспективы для аграрной сферы. По итогам пилотного проекта урожайность в сельхозкооперативах увеличилась в два раза, а поголовье скота выросло почти на четверть, что подтверждает эффективность масштабирования таких инициатив по всей стране с учетом региональной специфики.

Генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров подчеркнул, что выход на рынок Китая позволит казахстанским компаниям не только закрепиться на нем, но и развивать долгосрочные стратегические отношения. Уже проведены совместные маркетинговые исследования, организованы пробные поставки и определены приоритетные категории товаров: мука, растительные масла, мясо, мед, молочные напитки и кондитерские изделия. Параллельно запускается программа акселерации и обучение для китайских компаний, расширяющая их присутствие в Казахстане и Центральной Азии, создавая платформу для устойчивого развития двусторонней торговли.