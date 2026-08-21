Казахстанские триатлеты выступят на этапе Мировой серии в Китае
21 Августа 2026, 15:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
21 Августа 2026, 15:2021 Августа 2026, 15:20
146Фото: olympic.kz
Казахстанские триатлеты готовятся к очередному серьезному международному старту. 29 августа в китайском Вэйхае пройдет этап Мировой серии по триатлону.
В предварительный состав национальной сборной вошли два спортсмена – Арлан Жанабай и Аян Бейсенбаев.
Оба спортсмена уже имеют опыт выступлений на международной арене и в предстоящей гонке представят Казахстан на престижном турнире.
Для казахстанских триатлетов старт в Вэйхае станет очередной возможностью побороться с сильными соперниками и показать свои результаты на мировой арене.
Отметим, что в этом сезоне Аян Бейсенбаев уже одержал победу на этапе Кубка Азии в Астане, а Арлан Жанабай становился призером международных стартов.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
- Четыре маленьких «бойца»: в полиции Астаны появилось необычное пополнение