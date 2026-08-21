Казахстанские триатлеты выступят на этапе Мировой серии в Китае

Казахстанские триатлеты готовятся к очередному серьезному международному старту. 29 августа в китайском Вэйхае пройдет этап Мировой серии по триатлону.

В предварительный состав национальной сборной вошли два спортсмена – Арлан Жанабай и Аян Бейсенбаев.

Оба спортсмена уже имеют опыт выступлений на международной арене и в предстоящей гонке представят Казахстан на престижном турнире.

Для казахстанских триатлетов старт в Вэйхае станет очередной возможностью побороться с сильными соперниками и показать свои результаты на мировой арене.

Отметим, что в этом сезоне Аян Бейсенбаев уже одержал победу на этапе Кубка Азии в Астане, а Арлан Жанабай становился призером международных стартов.