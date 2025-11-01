Сборная Казахстана по триатлону успешно выступила на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, который прошел в Акабе (Иордания). По итогам соревнований казахстанцы завоевали две бронзовые медали, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в НОК РК, в категории U23 среди мужчин бронзовым призёром стал Егор Крупяков, показавший стабильное выступление на всех этапах дистанции. Его товарищи по команде также вошли в число сильнейших: Александр Тен занял четвёртое место, Арлан Жанабай — пятое, а Максим Шмулич финишировал шестым.

В категории U19 среди мужчин Елмурат Канай стал пятым, Куаныш Бекенов — седьмым, а Илья Крупляков завершил гонку на 13-й позиции.

Ещё одну бронзовую медаль Казахстану принесла Диана Ержанова, которая заняла третье место в возрастной категории U19 среди девушек.