Казахстанские триатлонисты завоевали две медали на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи
Выступление в Акабе стало успешным этапом подготовки казахстанских триатлонистов к предстоящим международным стартам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана по триатлону успешно выступила на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, который прошел в Акабе (Иордания). По итогам соревнований казахстанцы завоевали две бронзовые медали, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в НОК РК, в категории U23 среди мужчин бронзовым призёром стал Егор Крупяков, показавший стабильное выступление на всех этапах дистанции. Его товарищи по команде также вошли в число сильнейших: Александр Тен занял четвёртое место, Арлан Жанабай — пятое, а Максим Шмулич финишировал шестым.
В категории U19 среди мужчин Елмурат Канай стал пятым, Куаныш Бекенов — седьмым, а Илья Крупляков завершил гонку на 13-й позиции.
Ещё одну бронзовую медаль Казахстану принесла Диана Ержанова, которая заняла третье место в возрастной категории U19 среди девушек.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education