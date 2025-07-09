Казахстанские спортсмены завоевали две медали на проходящем в Астане чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 100 кг серебряную медаль взял Матвей Макрушин. По итогам двоеборья он показал общий результат 331 кг (рывок - 148 кг, толчок - 183 кг), уступив лишь представителю Узбекистана Кудратбеку Залимжонову, который завоевал золото с результатом 360 кг. Бронзу в этой категории завоевал туркменский атлет Сулеймен Джафаров с результатом 327 кг.

Вторую медаль в копилку сборной принес Санжар Жолтай, выступавший в категории свыше 110 кг. Его итоговый результат - 340 кг (155 + 185) позволил ему занять третье место. Победу в этой весовой категории одержал сириец Касвара Джгили (364 кг), серебро досталось узбекистанцу Омидулло Олимову (351 кг).