Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала пять медалей на международном турнире, который прошел в Бишкеке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В активе команды четыре золотые и одна серебряная награда.

Победителями соревнований стали Акмолда Сайрамкез в весовой категории до 65 кг, Аянат Жумагали в категории до 77 кг, Сания Орманбаева в весе до 86 кг, а также Акерке Байманап, выступавшая в категории свыше 86 кг.

Серебряную медаль сборной принесла Марта Давлетиярова, занявшая второе место в весовой категории до 77 кг.

Выступление на турнире в Бишкеке позволило казахстанской команде подтвердить высокий уровень подготовки и укрепить позиции на международной арене в тяжелой атлетике.