Казахстанские ученые нашли новое применение отечественному мёду
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские ученые разработали технологию производства нового безалкогольного фитонапитка на основе мёда и имбиря. Рецептуру создали специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, сообщает Национальный аграрный научно-образовательный центр.
Что нового разработали ученые
Впервые в Казахстане мёд и имбирь объединили в одной рецептуре для производства функционального напитка.
Специалисты разработали технологию щадящей переработки сырья, которая позволяет сохранить биологически активные компоненты мёда и имбиря.
По данным разработчиков, полученный напиток отличается высоким содержанием антиоксидантов.
Сколько рецептур протестировали
В рамках проекта ученые разработали и испытали 40 вариантов рецептуры.
После исследований, а также оценки вкусовых, органолептических и экономических показателей специалисты отобрали четыре наиболее перспективных варианта.
Зачем использовать отечественный мёд
Разработка может дать новое направление для использования казахстанского мёда в пищевой промышленности.
Несмотря на значительные объемы производства мёда в стране, его доля в промышленном производстве функциональных напитков остается небольшой.
Новая технология позволит перерабатывать продукцию пчеловодства и создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью.
Готов ли напиток к производству
На разработку уже получен патент Республики Казахстан на полезную модель. Кроме того, специалисты подготовили методические рекомендации по промышленному производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков.
По информации разработчиков, технология уже готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности.
Её дальнейшее применение позволит расширить ассортимент отечественных функциональных напитков, увеличить переработку продукции пчеловодства и создать новые возможности для коммерциализации казахстанских научных разработок.
Самое читаемое
- Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 14 сентября
- Директора АУЭС в Актау арестовали по делу о мошенничестве
- Эксперт: поздравление Трампа показывает особое внимание США к Казахстану
- Токаев поздравил Премьер-министра Индии с успешным проведением саммита БРИКС