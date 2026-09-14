Казахстанские ученые разработали технологию производства нового безалкогольного фитонапитка на основе мёда и имбиря. Рецептуру создали специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, сообщает Национальный аграрный научно-образовательный центр.

Что нового разработали ученые

Впервые в Казахстане мёд и имбирь объединили в одной рецептуре для производства функционального напитка.

Специалисты разработали технологию щадящей переработки сырья, которая позволяет сохранить биологически активные компоненты мёда и имбиря.

По данным разработчиков, полученный напиток отличается высоким содержанием антиоксидантов.

Сколько рецептур протестировали

В рамках проекта ученые разработали и испытали 40 вариантов рецептуры.

После исследований, а также оценки вкусовых, органолептических и экономических показателей специалисты отобрали четыре наиболее перспективных варианта.

Зачем использовать отечественный мёд

Разработка может дать новое направление для использования казахстанского мёда в пищевой промышленности.

Несмотря на значительные объемы производства мёда в стране, его доля в промышленном производстве функциональных напитков остается небольшой.

Новая технология позволит перерабатывать продукцию пчеловодства и создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Готов ли напиток к производству

На разработку уже получен патент Республики Казахстан на полезную модель. Кроме того, специалисты подготовили методические рекомендации по промышленному производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков.

По информации разработчиков, технология уже готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности.

Её дальнейшее применение позволит расширить ассортимент отечественных функциональных напитков, увеличить переработку продукции пчеловодства и создать новые возможности для коммерциализации казахстанских научных разработок.