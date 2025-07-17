Минцифры и МВД Казахстана совместно объявили о запуске пилотного проекта, который обещает революционизировать процесс получения и замены водительских прав, передает BAQ.KZ. В рамках этого проекта будет внедрена система, позволяющая водителям подавать заявки на получение прав впервые и на их замену полностью в онлайн-формате.

Документ с деталями инициативы был опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно приказу ведомств, пилотный проект охватывает несколько ключевых этапов: от подачи заявки на получение водительского удостоверения до перевода всего процесса замены прав в цифровой формат. Это шаг в сторону удобства и эффективности для граждан, которые теперь смогут избежать визитов в Центры обслуживания населения (ЦОН) и получать все услуги через мобильные приложения и портал "электронного правительства".

"В рамках пилотного проекта предполагается запуск услуги по подаче заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате и перевод исключительно в онлайн формат замены водительских удостоверений", — говорится в тексте документа.

Таким образом, процесс получения водительского удостоверения впервые будет доступен через мобильное приложение ЦОН, а для замены прав — через портал "электронного правительства" и мобильное приложение eGov Mobile. Это создаст дополнительные удобства для казахстанцев, особенно для тех, кто ценит время и предпочитает не тратить его на бумажные формальности.

Срок реализации пилотного проекта установлен до 30 июня 2026 года, а публичные обсуждения предложенных изменений продлятся до 30 июля 2025 года. Это дает гражданам возможность внести свои предложения и замечания, прежде чем система будет окончательно внедрена.