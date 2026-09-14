Казахстанские военные взяли 12 медалей на первом чемпионате мира по курашу

Казахстанские военнослужащие завоевали 12 медалей на первом чемпионате мира по курашу среди военных, который прошел в Ташкенте под эгидой Международного совета военного спорта CISM, передает BAQ.KZ.

В турнире участвовали команды из 15 стран. Казахстан представили спортсмены Вооруженных сил, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место. Первой стала команда Узбекистана, третьей финишировал Иран.

Единственное золото для Казахстана завоевала Толкын Турсынакынова. Она стала чемпионкой мира в женской весовой категории свыше 70 кг.

Серебряные медали среди мужчин получили Сунгат Нурланулы в весе до 60 кг, Мади Амангелди до 81 кг, Акылжан Турсынбек до 100 кг и Айдар Бескемпир до 120 кг.

Среди женщин вторые места заняли Сагат Байгараева в категории до 57 кг и Бакыт Кусакбаева до 63 кг.

Бронзовыми призерами стали Ернур Сулеймен в весе до 66 кг, Нурсаят Абдукас до 73 кг, Ерасыл Турсынбеков до 90 кг, Коркем Орымбек до 70 кг и Айжан Жылкыбаева до 52 кг.

Всего казахстанская команда завершила турнир с одной золотой, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.