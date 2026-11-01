Казахстан остался без золота: Кайпанов проиграл россиянину в финале ЧМ

Нуркожа Кайпанов не смог завоевать золото домашнего чемпионата мира по вольной борьбе. В финале весовой категории до 74 кг казахстанец уступил представителю России Инальбеку Шериеву и стал серебряным призёром.

Путь к финалу для Кайпанова оказался победным: он последовательно одолел соперников из Косово, Азербайджана, Таджикистана и Японии. Казахстанец стал единственным борцом национальной сборной, пробившимся в финал домашнего мирового первенства.

Несмотря на поражение в решающей схватке, Кайпанов пополнил свою коллекцию наград чемпионатов мира. Ранее он завоевал золото в 2024 году, серебро в 2019-м и бронзу в 2025-м.