Казахстан остался без золота: Кайпанов проиграл россиянину в финале ЧМ
1 Ноября 2026, 21:27
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1 Ноября 2026, 21:271 Ноября 2026, 21:27
233Фото: olympic.kz
Нуркожа Кайпанов не смог завоевать золото домашнего чемпионата мира по вольной борьбе. В финале весовой категории до 74 кг казахстанец уступил представителю России Инальбеку Шериеву и стал серебряным призёром.
Путь к финалу для Кайпанова оказался победным: он последовательно одолел соперников из Косово, Азербайджана, Таджикистана и Японии. Казахстанец стал единственным борцом национальной сборной, пробившимся в финал домашнего мирового первенства.
Несмотря на поражение в решающей схватке, Кайпанов пополнил свою коллекцию наград чемпионатов мира. Ранее он завоевал золото в 2024 году, серебро в 2019-м и бронзу в 2025-м.
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