Казахстанские волейболисты одержали вторую победу на юношеской Олимпиаде в Дакаре
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш обыграли дуэт из Ганы в двух сетах.
1 Ноября 2026, 20:21
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1 Ноября 2026, 20:211 Ноября 2026, 20:21
175Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по пляжному волейболу одержала вторую победу на юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).
По информации НОК РК, в очередном матче казахстанский дуэт в составе Алихана Агабека и Оразали Сагыныша встретился с представителями Ганы — Джастисом Амоафо и Даниэлем Ларти.
Наши спортсмены выиграли встречу со счётом 2:0 по партиям. Первый сет завершился со счётом 21:19, второй — 21:13 в пользу казахстанцев.
Ранее на групповом этапе Агабек и Сагыныш одержали победу над сборной Саудовской Аравии.
Соревнования по пляжному волейболу проходят в рамках юношеской Олимпиады в Дакаре.
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