Казахстанские волейболисты одержали вторую победу на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Сборная Казахстана по пляжному волейболу одержала вторую победу на юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

По информации НОК РК, в очередном матче казахстанский дуэт в составе Алихана Агабека и Оразали Сагыныша встретился с представителями Ганы — Джастисом Амоафо и Даниэлем Ларти.

Наши спортсмены выиграли встречу со счётом 2:0 по партиям. Первый сет завершился со счётом 21:19, второй — 21:13 в пользу казахстанцев.

Ранее на групповом этапе Агабек и Сагыныш одержали победу над сборной Саудовской Аравии.

Соревнования по пляжному волейболу проходят в рамках юношеской Олимпиады в Дакаре.