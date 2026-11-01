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Казахстанские волейболисты одержали вторую победу на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Алихан Агабек и Оразали Сагыныш обыграли дуэт из Ганы в двух сетах.

1 Ноября 2026, 20:21
АВТОР
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НОК РК 1 Ноября 2026, 20:21
1 Ноября 2026, 20:21
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Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по пляжному волейболу одержала вторую победу на юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

По информации НОК РК, в очередном матче казахстанский дуэт в составе Алихана Агабека и Оразали Сагыныша встретился с представителями Ганы — Джастисом Амоафо и Даниэлем Ларти.

Наши спортсмены выиграли встречу со счётом 2:0 по партиям. Первый сет завершился со счётом 21:19, второй — 21:13 в пользу казахстанцев.

Ранее на групповом этапе Агабек и Сагыныш одержали победу над сборной Саудовской Аравии.

Соревнования по пляжному волейболу проходят в рамках юношеской Олимпиады в Дакаре.

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