Казахстанские волейболисты завоевали "золото" юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Казахстанские спортсмены также добились успехов в лёгкой атлетике.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужская сборная Казахстана по пляжному волейболу одержала победу на юношеских Азиатских играх, которые проходят в Манаме (Бахрейн), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Казахстана.
В финальном матче казахстанские спортсмены Алихан Агабек и Оразали Сагыныш уверенно обыграли команду Таиланда со счётом 2:0 (21:15, 23:21), завоевав золотые медали турнира.
Ранее женская сборная Казахстана по пляжному волейболу завоевала бронзовые медали, став третьей по итогам соревнований.
Казахстанские спортсмены также добились успехов в лёгкой атлетике:
Максим Сажнев стал чемпионом юношеских Азиатских игр, установив рекорд соревнований;
В прыжках в высоту Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала;
В беге на 3000 метров Аида Акылбекова и Нурболсын Мурат завоевали бронзовые медали.
Таким образом, казахстанская команда продолжает уверенно укреплять свои позиции в медальном зачёте юношеских Азиатских игр.
Самое читаемое
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
- В Казахстан с визитом прибудут высокопоставленные представители Госдепартамента США