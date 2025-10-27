  • 27 Октября, 05:45

Казахстанские волейболисты завоевали "золото" юношеских Азиатских игр в Бахрейне

Казахстанские спортсмены также добились успехов в лёгкой атлетике.

Сегодня, 04:32
АВТОР
НОК РК Сегодня, 04:32
Сегодня, 04:32
110
Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по пляжному волейболу одержала победу на юношеских Азиатских играх, которые проходят в Манаме (Бахрейн), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Казахстана.

В финальном матче казахстанские спортсмены Алихан Агабек и Оразали Сагыныш уверенно обыграли команду Таиланда со счётом 2:0 (21:15, 23:21), завоевав золотые медали турнира.

Ранее женская сборная Казахстана по пляжному волейболу завоевала бронзовые медали, став третьей по итогам соревнований.

Казахстанские спортсмены также добились успехов в лёгкой атлетике:

Максим Сажнев стал чемпионом юношеских Азиатских игр, установив рекорд соревнований;

В прыжках в высоту Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала;

В беге на 3000 метров Аида Акылбекова и Нурболсын Мурат завоевали бронзовые медали.

Таким образом, казахстанская команда продолжает уверенно укреплять свои позиции в медальном зачёте юношеских Азиатских игр.

