Казахстанские всадники вошли в число призеров международных турниров FEI в Астане
В Астане впервые прошел международный финал FEI Jumping World Challenge Final 2026. Турнир собрал участников из разных стран и стал одним из крупнейших событий в истории отечественного конного спорта.
Первым этапом соревнований стал квалификационный маршрут высотой 115 сантиметров, который проходил в один раунд на чистоту и скорость без перепрыжки. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, точность прохождения дистанции и уверенное управление лошадьми.
По итогам стартового квалификационного соревнования победу одержал Хуршидбек Алимджанов на лошади CHAMPIONS LEAGUE. Второе место занял Бекжан Байжанулы на KING DIAMOND. Замкнул тройку призеров Ринат Галимов вместе с D’ARTAGNAN Z. Кроме того, Галимов также занял четвертое место на лошади KIRA VAN DE LAREN Z. Пятой стала Раиса Соколенко на CLUE GOLD.
В рамках международного турнира также состоялись соревнования GRAND PRIX «BANK CENTER CREDIT CUP» по выездке в категории CDI 1–3 FEI Dressage.
Программа Grand Prix стала одним из центральных событий соревновательного дня. Судьи оценивали техническое исполнение элементов, артистизм, точность движений и взаимодействие спортсмена с лошадью.
Победительницей соревнований стала Алина Шевцова на лошади ZAMPERONI с результатом 60,739%. Серебряную награду завоевала Екатерина Каркавцева на BOTSMAN, набравшая 58,630%. Третье место заняла представительница Казахстана Ольга Симонова на лошади RANDY.
Организаторы отмечают, что проведение финала FEI Jumping World Challenge в Казахстане является важным шагом для развития отечественного конного спорта и укрепления позиций страны на международной спортивной арене.
