Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку

Богдан Вехов принес стране золото, команда взяла серебро в эстафете.

Юниорская сборная Казахстана по шорт-треку успешно выступила на домашнем этапе Кубка мира в Астане, завоевав три медали, передает BAQ.KZ.

Золото в активе Богдана Вехова, который стал лучшим на дистанции 1500 метров. Третье место на дистанции 1000 метров заняла Полина Омельчук.

Кроме того, казахстанская команда завоевала серебро в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира в Астане продлится до 9 ноября.

