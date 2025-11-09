Юниорская сборная Казахстана по шорт-треку успешно выступила на домашнем этапе Кубка мира в Астане, завоевав три медали, передает BAQ.KZ.

Золото в активе Богдана Вехова, который стал лучшим на дистанции 1500 метров. Третье место на дистанции 1000 метров заняла Полина Омельчук.

Кроме того, казахстанская команда завоевала серебро в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира в Астане продлится до 9 ноября.