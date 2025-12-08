Казахстанские юниоры взяли золото и серебро на ЧА по триатлону в Джидде
Чемпионат Азии по триатлону среди юниоров категории U17 и U15 прошёл 5–6 декабря в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 21 страны, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и серьёзную конкуренцию на дистанциях.
Казахстан на турнире представили семь молодых атлетов: Нурмухамет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей и Сейтбек Ералы. Несмотря на сильный состав участников, отечественные спортсмены показали впечатляющие результаты и вошли в число лучших.
В категории U15 среди девушек золото завоевала Алуа Нурмухамет, завершив дистанцию с результатом 29:19. Серебро также досталось Казахстану благодаря Келерии Шнейдер, которая пришла к финишу через три секунды — 29:22.
В категории Youth Women Аида Ким заняла девятое место, показав результат 30:52. В мужском зачёте U15 девятым стал Сейтбек Ералы с итоговым временем 28:25.
Особенно плотной была борьба среди юношей категории Youth. Арсений Шевченко остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место с результатом 26:57. Пятый — Мұрат Әлхам (27:02), седьмым финишировал Матвей Шевнин (27:09).
Казахстанские атлеты уверенно выступили в Джидде, укрепив позиции страны в азиатском триатлоне и продемонстрировав высокий потенциал молодежного спорта.
