Чемпионат Азии по триатлону среди юниоров категории U17 и U15 прошёл 5–6 декабря в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 21 страны, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и серьёзную конкуренцию на дистанциях.

Казахстан на турнире представили семь молодых атлетов: Нурмухамет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей и Сейтбек Ералы. Несмотря на сильный состав участников, отечественные спортсмены показали впечатляющие результаты и вошли в число лучших.

В категории U15 среди девушек золото завоевала Алуа Нурмухамет, завершив дистанцию с результатом 29:19. Серебро также досталось Казахстану благодаря Келерии Шнейдер, которая пришла к финишу через три секунды — 29:22.

В категории Youth Women Аида Ким заняла девятое место, показав результат 30:52. В мужском зачёте U15 девятым стал Сейтбек Ералы с итоговым временем 28:25.

Особенно плотной была борьба среди юношей категории Youth. Арсений Шевченко остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место с результатом 26:57. Пятый — Мұрат Әлхам (27:02), седьмым финишировал Матвей Шевнин (27:09).

Казахстанские атлеты уверенно выступили в Джидде, укрепив позиции страны в азиатском триатлоне и продемонстрировав высокий потенциал молодежного спорта.