Казахстанские юниоры завоевали бронзу в пожарной эстафете на чемпионате мира
Соревнования проходят в России.
В российском городе Саранске продолжаются соревнования XIV чемпионата мира среди юношей и юниоров и X чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, передает BAQ.KZ. Сегодня состоялся третий этап — пожарная эстафета 4х100 метров. В упорной борьбе юношеская сборная Казахстана завоевала бронзовые медали, уступив лишь соперникам из Беларуси и России.
В состав команды вошли Никита Боков, Артём Виноградов, Радмир Каримов (Восточно-Казахстанская область) и Юсуф Муратулы (Астана).
Среди девушек казахстанская сборная заняла четвёртое место, выступив против сильных команд Беларуси, Болгарии, России и Словакии.
Завтра участников чемпионата ждёт заключительная дисциплина — боевое развертывание, которое традиционно определяет лидеров мирового первенства.
