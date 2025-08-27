Король Иордании Абдалла ІІ выразил признательность участникам казахско-иорданского бизнес-форума за активное участие и подчеркнул значимость встречи для развития экономического сотрудничества между странами, передает BAQ.KZ.

"Уверен, что форум дал вашим компаниям и учреждениям возможность изучить направления для инвестиций в совместные предприятия и устойчивый рост экономики. Наше правительство и Торгово-промышленная палата будут содействовать этому процессу, переводя диалог в практические результаты", — отметил Король.

Абдалла ІІ пригласил казахстанских партнёров посетить Иорданию, чтобы лично ознакомиться с инвестиционными возможностями страны, подчеркнув, что иорданские компании намерены активно развивать сотрудничество с рынком Казахстана.

"Давайте вместе позаботимся о том, чтобы дух этого форума воплотился в конкретные проекты и долгосрочное партнерство", — добавил Король.