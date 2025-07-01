20 граждан Казахстана были отчислены из Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева после выявленных нарушений при их зачислении, передаёт BAQ.KZ.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что в ходе проверки установлено, что часть иностранных студентов, числящихся в вузе, фактически не посещали занятия и даже находились за пределами страны, несмотря на то, что формально проходили обучение.

"По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса КР - "Служебный подлог". Проведённая комиссионная проверка подтвердила нарушения", - заявили в ГКНБ КР.

В результате из университета отчислили 59 студентов, среди которых 30 граждан Узбекистана, 20 граждан Казахстана и 9 граждан России.

По данным следствия, нарушения касались служебного подлога со стороны отдельных должностных лиц университета. Спецслужбы продолжают расследование и обещают привлечь виновных к ответственности.