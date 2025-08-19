В Казахстане стартовал масштабный проект по развитию финансовой грамотности среди педагогов и учащихся. Его реализуют Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения совместно с Национальным банком, передает BAQ.KZ.

На первом этапе тренеры обучат сотрудников 100 региональных филиалов Нацбанка современным методикам преподавания, включая коучинг, фасилитацию, групповые формы работы, а также основы национальной финансовой системы и инвестиций.

С сентября курсы пройдут почти 6 тысяч учителей предмета "Глобальные компетенции" школ и колледжей, а в 2026 году планируется охватить ещё около 4 тысяч педагогов.

Специализированный пятидневный курс поможет педагогам интегрировать основы финансовой культуры в уроки и формировать у школьников и студентов практические навыки ответственного обращения с деньгами.

По словам организаторов, проект направлен на профилактику финансовых пирамид и мошеннических схем, а также на укрепление финансовой безопасности граждан. Это станет важным шагом для профессионального развития учителей и даст подрастающему поколению знания, необходимые для защиты от финансовых рисков.