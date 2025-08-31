Казахстанский институт ядерной физики был удостоен грамоты и медали правительства Японии за вклад в развитие атомной энергетики, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ.

Торжественная церемония прошла в Осаке на выставке ЭКСПО в рамках Дня Международного научно-технического центра, штаб-квартира которого расположена в Астане, сообщает

Награда присуждена за научные исследования в области высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов - ключевой технологии для создания атомных электростанций четвёртого поколения. Проект реализуется при поддержке МНТЦ и финансируется японским правительством.

"За 15 лет мы изучили топливо при температуре до 1500 градусов. Теперь японская сторона просит протестировать его на 1600 градусов для АЭС четвёртого поколения. Если будут выявлены недостатки, мы их устраним. В случае успешных испытаний в течение ближайших 2–3 лет в Японии могут начаться работы по строительству малых модульных реакторов нового поколения. И я надеюсь, что такие реакторы появятся и в Казахстане", - отметил генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев.

Проект казахстанских учёных был представлен на ЭКСПО среди 12 наиболее значимых инициатив МНТЦ. Исполнительный директор центра Карина Ангелиева подчеркнула, что его цель - не конкуренция, а объединение усилий стран для подготовки кадров и обмена знаниями.

Президент Агентства по атомной энергии Японии Масанори Когучи в свою очередь отметил, что обмен специалистами и передача технологий будут крайне полезны Казахстану при строительстве собственной АЭС.

Казахстанский институт ядерной физики и Японское агентство по атомной энергии продолжат сотрудничество в рамках нового проекта МНТЦ, который предполагает дальнейшее исследование поведения продуктов деления урана в высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах.