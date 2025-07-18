Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды, присужденные Президентом Касым-Жомартом Токаевым работникам горно-металлургической отрасли в связи с профессиональным праздником, передает BAQ.KZ.

Горно-металлургический комплекс является основой развития промышленности. За годы независимости сфера способствовала стабильному экономическому росту и укреплению социального благополучия. По итогам 2024 г. вклад в экономику страны составил 6,9%. На сегодня в отрасли занято свыше 110 тыс. человек. Их ежедневный труд обеспечивает развитие машиностроения, строительства, нефтегазовой сферы и энергетики.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие металлургической отрасли остается в числе приоритетов Правительства. Проводимая работа по модернизации производства, освоению новых месторождений и внедрению современных технологий будет продолжаться.

В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий работникам горно-металлургического комплекса, в том числе металлургам, уделяется особое внимание. В текущем году впервые Главой государства были учреждены две новые госнаграды – почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі" и "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері".

Всего в этом году отмечены свыше 600 работников горно-металлургической промышленности – передовики производства и ветераны труда по всей стране

Госнаграды вручили металлургам министр промышленности и строительства, акимы регионов в городах Астана и Алматы, областях Ұлытау и Абай, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской и Костанайской областях.

Представители отрасли выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда. Плавильщик Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting" Болат Айдаболов отметил, что награда - это признание вклада всей отрасли, которая является основой экономики страны. Флотатор ТОО "Корпорация Казахмыс" Гүлбану Жумадилдина подчеркнула, что награда - результат совместной работы коллектива, поблагодарив Президента за внимание к труду металлургов.