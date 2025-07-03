С 1 июля 2025 года Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила расширение перечня продукции, которая может участвовать в государственных закупках стран Евразийского экономического союза на равных условиях. В список добавлены шесть новых товарных позиций — медицинские и химические изделия, произведённые на территории государств-членов Союза, передает BAQ.KZ.

Теперь казахстанские производители смогут официально участвовать в тендерах на территории всех стран ЕАЭС, если их продукция будет сопровождаться сертификатом происхождения СТ-1. Этот документ подтверждает, что товар произведён в одной из стран-участниц объединения и соответствует установленным требованиям.

Новая мера направлена на расширение доступа казахстанского бизнеса к рынкам Союза, создание равных конкурентных условий и поддержку регионального экспорта. По словам представителей комиссии, это позволит отечественным компаниям активнее участвовать в крупных закупках и закрепляться на новых рынках.

Ранее аналогичные условия действовали в России: национальные правила допуска к закупкам позволяли принимать участие только той продукции, которая соответствовала критериям страны происхождения и находилась в профильных реестрах.

"Это результат активной работы Казахстана в рамках ЕАЭС. Такое решение поможет снять барьеры и укрепить позиции наших предприятий в союзных закупках", — прокомментировали в Минторговли РК.

После принятия этого решения перечень продукции, допускаемой к участию в закупках по сертификату СТ-1, увеличился до 309 наименований. Финальное утверждение документа ожидается на ближайшем заседании Совета ЕЭК.