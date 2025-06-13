В Казахстане снижены ставки гарантийного взноса для застройщиков, участвующих в системе долевого строительства. Соответствующие изменения утверждены приказом Министра национальной экономики РК, передаёт BAQ.KZ.

Обновлённая методика расчёта направлена на поддержку добросовестных девелоперов, снижение доли "теневого" рынка и стимулирование строительства, особенно в регионах.

Согласно новой методике, ставка гарантийного взноса теперь зависит от степени участия компании в проекте. Чем выше доля собственных вложений в виде незавершённого строительства, тем ниже ставка:

при собственном участии до 25% — ставка составит 1%,

от 25% до 50% — 0,75%,

свыше 50% — 0,5%.

Если участие подтверждено деньгами, применяется единая ставка в 1%.

Отдельное внимание уделено поддержке регионов: если проект реализуется вне городов республиканского значения и застройщик впервые обращается за гарантией, ставка составляет 0%.

В министерстве подчёркивают, что такие меры позволят застройщикам снизить финансовую нагрузку на старте, быстрее запускать новые проекты, повысить доверие со стороны дольщиков и активизировать жилищное строительство за пределами крупных городов.