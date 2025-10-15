При поддержке Министерства культуры и информации ансамбль "BIRLIK" Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой выступил в Париже, передаёт BAQ.KZ.

Первый в стране мультинациональный ансамбль песни и танца "BIRLIK" познакомил парижскую публику с богатым культурным наследием нашей страны. В концертной программе были исполнены лучшие образцы казахского танцевального искусства. Среди них — знаменитый танец "Аққу" ("Лебедь"), поставленный на легендарное кюй Нургисы Тлендиева.

Ансамбль также представил танцы узбекского, таджикского, корейского, туркменского, татарского и индийского народов, продемонстрировав изящество движений, насыщенные краски и самобытный национальный колорит каждой культуры.

Концерт стал настоящим праздником искусства, показавшим духовное единство и взаимное обогащение культур братских народов.

Кроме того, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель ансамбля "BIRLIK" Анель Марабаева и известная кобызистка, руководитель этно-джаз-группы "The Magic of Nomads" Газиза Габдрахимова провели мастер-класс.