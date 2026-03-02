Казахстанский банк поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский банк Kaspi.kz окажет финансовую помощь клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, передает BAQ.KZ
В сообщении говорится, что банк принял решение поддержать клиентов, которые приобрели туры или авиабилеты «туда-обратно» через сервис Kaspi Travel и в настоящее время находятся в странах Ближнего Востока либо оказались там транзитом.
Компания сообщила, что на период вынужденного пребывания в регионе будет начисляться ежедневная материальная помощь на счета Kaspi Gold. Размер выплат составит:
- 35 000 тенге в сутки — на каждого взрослого
- 15 000 тенге в сутки — на каждого ребёнка
В компании подчеркнули, что остаются на связи с клиентами и предпринимают все необходимые меры для их сопровождения.
Также граждан призвали находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
- В Алматы усилят ремонт дорог и расширят автобусные полосы