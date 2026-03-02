Казахстанский банк Kaspi.kz окажет финансовую помощь клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, передает BAQ.KZ

В сообщении говорится, что банк принял решение поддержать клиентов, которые приобрели туры или авиабилеты «туда-обратно» через сервис Kaspi Travel и в настоящее время находятся в странах Ближнего Востока либо оказались там транзитом.

Компания сообщила, что на период вынужденного пребывания в регионе будет начисляться ежедневная материальная помощь на счета Kaspi Gold. Размер выплат составит:

- 35 000 тенге в сутки — на каждого взрослого

- 15 000 тенге в сутки — на каждого ребёнка

В компании подчеркнули, что остаются на связи с клиентами и предпринимают все необходимые меры для их сопровождения.

Также граждан призвали находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.