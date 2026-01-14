  • 14 Января, 10:01

Казахстанский боец вошёл в элиту европейского UFC

Сегодня, 08:43
Arlan MMA Pro Team
Сегодня, 08:43
Фото: Arlan MMA Pro Team

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (19-9) вошёл в тройку лучших бойцов лиги Oktagon вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает BAQ.KZ со ссылкой Sports.kz.

Жалгас Жумагулов является действующим чемпионом лиги в наилегчайшем весе. В своём последнем поединке он успешно защитил титул, победив по итогам двух раундов чешского бойца Давида Дворжака (22-7).

На втором месте рейтинга P4P находится турецкий боец Керим Енгизек (24-4), чемпион в среднем весе. Лидером лиги признан ирландец Уилл Флёри (16-3), двукратный чемпион Oktagon и действующий чемпион в супертяжёлом весе.

