18-летний борец принёс Казахстану первую медаль в греко-римской борьбе на мировом первенстве, передает BAQ.KZ.

Как передаёт sports24.kz, в Болгарии завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, где казахстанец Диас Сейткалиев стал обладателем серебряной награды в весовой категории до 82 килограммов.

"В финале 18-летний Сейткалиев встретился с россиянином Михаилом Шкариным, который является действующим чемпионом мира среди юношей (U-17) 2024 года. Поединок прошёл в напряжённой борьбе и завершился со счетом 1:4 в пользу соперника", - пишт спортивный портал.

Для сборной Казахстана это первая медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира-2025 в Болгарии.

Отметим, что на пути к финалу Сейткалиев ярко проявил себя, досрочно выиграв полуфинал у японца Тайзо Есидо.