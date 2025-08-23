Казахстанский борец Диас Сейткалиев взял серебро чемпионата мира U-20
Первое место завоевал россиянин Михаил Шкарин.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18-летний борец принёс Казахстану первую медаль в греко-римской борьбе на мировом первенстве, передает BAQ.KZ.
Как передаёт sports24.kz, в Болгарии завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, где казахстанец Диас Сейткалиев стал обладателем серебряной награды в весовой категории до 82 килограммов.
"В финале 18-летний Сейткалиев встретился с россиянином Михаилом Шкариным, который является действующим чемпионом мира среди юношей (U-17) 2024 года. Поединок прошёл в напряжённой борьбе и завершился со счетом 1:4 в пользу соперника", - пишт спортивный портал.
Для сборной Казахстана это первая медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира-2025 в Болгарии.
Отметим, что на пути к финалу Сейткалиев ярко проявил себя, досрочно выиграв полуфинал у японца Тайзо Есидо.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
- Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
- Казахстанца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в России