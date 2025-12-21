Казахстанский брейк-дансер выиграл у американца и стал чемпионом мира в Дубае
В 2024 году Амир Закиров представлял Казахстан на Олимпийских играх.
Сегодня, 09:28
155Фото: НОК РК
Лидер сборной Казахстана по брейкингу Амир Закиров одержал победу на чемпионате мира WFADS, который прошёл в Дубае (ОАЭ), передаёт BAQ.KZ.
Казахстанский би-бой, выступающий под псевдонимом Amir, успешно дошёл до финала соревнований среди взрослых. В решающем поединке Закиров одержал победу над представителем США Мигелем Росарио, известным как би-бой Gravity.
Бронзовым призёром чемпионата стал Руслан Файзрахманов из России (би-бой Ruslan Footrockets).
Отметим, что в 2024 году Амир Закиров представлял Казахстан на Олимпийских играх в Париже. На олимпийском турнире он дошёл до стадии четвертьфинала и занял итоговое восьмое место.
