Казахстанский джитсер забрал золото у соперника в Санье

Спортсмен Нуржан Батырбеков стал победителем Азиатских пляжных игр-2026, которые проходят в китайском городе Санья, передает BAQ.kz.

Он выступал в джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг и завоевал золотую медаль.

В финале Батырбеков встретился с южнокорейским спортсменом Ли Джэёном и выиграл со счётом 2:0.

В этой же весовой категории казахстанец Алинур Куатулы стал бронзовым призёром.

Таким образом, у сборной Казахстана уже три медали на турнире. Ранее ещё одну бронзу в джиу-джитсу (до 62 кг) завоевал Батыр Тенизбай.