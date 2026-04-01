Казахстанский джитсер забрал золото у соперника в Санье
Счет составил 2:0.
Сегодня 2026, 00:36
105Фото: Olympic.kz
Спортсмен Нуржан Батырбеков стал победителем Азиатских пляжных игр-2026, которые проходят в китайском городе Санья, передает BAQ.kz.
Он выступал в джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг и завоевал золотую медаль.
В финале Батырбеков встретился с южнокорейским спортсменом Ли Джэёном и выиграл со счётом 2:0.
В этой же весовой категории казахстанец Алинур Куатулы стал бронзовым призёром.
Таким образом, у сборной Казахстана уже три медали на турнире. Ранее ещё одну бронзу в джиу-джитсу (до 62 кг) завоевал Батыр Тенизбай.
