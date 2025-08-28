На чемпионате мира по дзюдо среди кадетов, который проходит в Софии (Болгария), сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Копилку сборной пополнил Ернур Батыргали, выступающий в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке казахстанский спортсмен одержал победу над представителем Таджикистана Лоиком Кудбудиновым.

Таким образом, Батыргали принес сборной Казахстана первую победу на мировом первенстве.

Ранее бронзовую награду в весе до 50 килограммов добыл еще один представитель нашей страны - Арман Мыса.