Казахстанский дзюдоист завоевал золото ЧМ среди кадетов в Эквадоре
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В эквадорском городе Гуаякиле стартовал чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.
По информации Olympic, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала сразу пять медалей – одну золотую, две серебряные и две бронзовые.
Кто стал чемпионом
Золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов завоевал казахстанский дзюдоист Габит Расулхан. В финальной схватке он одолел представителя Канады Романа Семирозума.
Кто взял серебро
На вторую ступень пьедестала поднялись Адильжан Нурбекен, выступавший в категории до 50 килограммов, и Адия Жанахмет – в весе до 40 килограммов.
Кому досталась бронза
Бронзовыми призёрами мирового первенства стали Бекарыс Кудайберген в категории до 50 килограммов и Ахмет Баубек – в весе до 60 килограммов.
Таким образом, Казахстан начал чемпионат мира среди кадетов с пяти наград, включая титул мирового чемпиона.
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