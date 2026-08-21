Казахстанский дзюдоист завоевал золото ЧМ среди кадетов в Эквадоре

В эквадорском городе Гуаякиле стартовал чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.

По информации Olympic, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала сразу пять медалей – одну золотую, две серебряные и две бронзовые.

Кто стал чемпионом

Золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов завоевал казахстанский дзюдоист Габит Расулхан. В финальной схватке он одолел представителя Канады Романа Семирозума.

Кто взял серебро

На вторую ступень пьедестала поднялись Адильжан Нурбекен, выступавший в категории до 50 килограммов, и Адия Жанахмет – в весе до 40 килограммов.

Кому досталась бронза

Бронзовыми призёрами мирового первенства стали Бекарыс Кудайберген в категории до 50 килограммов и Ахмет Баубек – в весе до 60 килограммов.

Таким образом, Казахстан начал чемпионат мира среди кадетов с пяти наград, включая титул мирового чемпиона.