Казахстанский исторический фильм "Кажымукан" получил две награды на международном кинофестивале в Сеуле, передает BAQ.KZ.

Картина завоевала главные призы фестиваля: Гран-при в номинации "Лучший фильм" и премию "Лучший главный актер", которую получил Ербол Тулепберген.

Фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

"Кажымукан" – историческая драма, рассказывающая о жизни первого в мире чемпиона из Казахстана, легендарного борца Кажымукана Мунаитпасова. В фильме показаны не только спортивные достижения борца в мире борьбы, но и его роль в поднятии национального духа, а также его человеческие качества.

Работа над сценарием фильма началась в 2012 году. Режиссер Канагат Мустафин провел более 10 лет исследований, собирая архивные материалы и исторические данные. Съемки стартовали в 2020 году. По словам режиссера, фильм помог показать не только исторические факты, но и передать дух Кажымукана, его человеческий облик и любовь к Родине.

Ранее фильм был высоко оценен и получил несколько наград на XXIX Международном кинофестивале IPAAF – Apoxiomeno в Италии. Кроме того, в прошлом году фильм вышел в широкий прокат и показывается в регионах страны в рамках Декады казахского кино.

Стоит отметить, что 11-й Сеульский международный WebFEST сотрудничает с 28 странами мира. Фестиваль ориентирован на развитие современного веб-контента и организует онлайн-показы по всему миру. В этом году на фестивале было представлено 160 работ в 21 номинации, среди которых 20 корейских и 22 зарубежных произведения.