Казахстанский фильм «Qaitadan» признан лучшим в Центральной Азии
Проект стал победителем питчинга в 2023 году.
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В Бишкеке (Кыргызстан) прошел IV Бишкекский международный кинофестиваль, объединивший режиссеров, актеров и продюсеров из разных стран.
В рамках фестиваля состоялся Центрально-Азиатский конкурс, в котором были представлены фильмы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. По итогам конкурса казахстанская картина «Qaitadan» завоевала Гран-при в номинации «Лучший фильм».
«Qaitadan» уже стал одним из самых успешных казахстанских фильмов последних лет. В прошлом году всего за три недели проката картина собрала более 1 млрд тенге и возглавила отечественный кинопрокат.
Ранее фильм также стал победителем STEPPE AWARDS — главной награды в сфере креативных индустрий Казахстана — в категории «Кинематограф».
Напомним, проект стал победителем питчинга в 2023 году и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
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