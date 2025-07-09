Короткометражный фильм "Сабыр", снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, получил международное признание, набрав 9,3 балла на платформе Cineshort, передает BAQ.KZ.

Фильм рассказывает трогательную историю второклассника Сабыржана, который не умеет читать и писать. Его трудности не понимают ни мама, ни учителя - они упрекают ребёнка, не подозревая, что причина в дислексии, требующей особого подхода и поддержки. Лента поднимает важную социальную проблему - незаметную, но глубокую уязвимость детей с особенностями развития в школьной системе.

Режиссёры фильма - Марина Зиберти и Дамир Танатов.

Проект получил высокую оценку в Казахстане и за рубежом:

Приз "Лучший фильм" в национальном конкурсе VIII Международного кинофестиваля BAIQONYR;

Награда за "Лучшее исполнение мужской роли" - юному актёру Салиху Бейсенбаю;

Приз за "Лучшую режиссуру" на международном кинофоруме UMUT;

Премьера в Канаде на Peaks Central Asian Film Festival в Торонто.

Cineshort - международная стриминговая платформа короткометражного кино, где представлены фестивальные фильмы со всего мира. Включение "Сабыра" в топ рейтинга стало очередным подтверждением, что казахстанское авторское кино находит отклик у глобальной аудитории.