Казахстанский фильм стал хитом на международной платформе
Картина вошла в топ рейтинга зрительских симпатий.
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Короткометражный фильм "Сабыр", снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, получил международное признание, набрав 9,3 балла на платформе Cineshort, передает BAQ.KZ.
Фильм рассказывает трогательную историю второклассника Сабыржана, который не умеет читать и писать. Его трудности не понимают ни мама, ни учителя - они упрекают ребёнка, не подозревая, что причина в дислексии, требующей особого подхода и поддержки. Лента поднимает важную социальную проблему - незаметную, но глубокую уязвимость детей с особенностями развития в школьной системе.
Режиссёры фильма - Марина Зиберти и Дамир Танатов.
Проект получил высокую оценку в Казахстане и за рубежом:
- Приз "Лучший фильм" в национальном конкурсе VIII Международного кинофестиваля BAIQONYR;
- Награда за "Лучшее исполнение мужской роли" - юному актёру Салиху Бейсенбаю;
- Приз за "Лучшую режиссуру" на международном кинофоруме UMUT;
- Премьера в Канаде на Peaks Central Asian Film Festival в Торонто.
Cineshort - международная стриминговая платформа короткометражного кино, где представлены фестивальные фильмы со всего мира. Включение "Сабыра" в топ рейтинга стало очередным подтверждением, что казахстанское авторское кино находит отклик у глобальной аудитории.
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