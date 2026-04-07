Спортсмен национальной сборной Казахстана Асан Салимов завоевал серебряную медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире, передает BAQ.kz.

В финале упражнения на опорном прыжке Асан набрал 14,083 балла и стал вторым.

Победителем стал Артур Давтян из Армении с результатом 14,666 балла, третье место занял Йонас Данек из Чехии — 14,016 балла. Ещё один казахстанский гимнаст, Алтынхан Темирбек, вошёл в пятёрку лучших.

Это уже третья медаль сборной Казахстана на Кубке мира. Ранее в финале упражнения на кольцах Зейнолла Ыдрысов завоевал серебро, а бронзу взял серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов.