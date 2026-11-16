Казахстанский киберспортсмен molodoy завоевал третий крупный титул подряд
Данил Голубенко в составе FURIA помог команде выиграть BLAST Rivals Fall 2026 по Counter-Strike 2.
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Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко, выступающий под никнеймом molodoy, стал победителем турнира BLAST Rivals Fall 2026 по Counter-Strike 2. В составе бразильской команды FURIA он завоевал уже третий крупный титул подряд.
В финале FURIA встретилась с Team Spirit и одержала победу со счетом 3:0 по картам. На Ancient команды сыграли 13:11, на Dust2 — 13:5, а на Mirage — 13:8. При этом бразильский коллектив завершил весь турнир, не проиграв ни одной серии.
В решающем матче Голубенко показал рейтинг 1,3. Лучший результат среди игроков FURIA продемонстрировал Кайке Серато (KSCERATO) — 1,68.
За первое место бразильская команда получит 125 тысяч долларов призовых. Серебряный призер Team Spirit заработала 75 тысяч долларов. В ее составе выступают киберспортсмены из России, Украины и Беларуси.
Ранее molodoy также показал лучший результат среди игроков в полуфинале крупного турнира по CS2.
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