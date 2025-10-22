Казахстанская делегация во главе с заместителем Генерального прокурора Галымжаном Койгелдиевым приняла участие в 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, которое прошло в Душанбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В работе совета участвовали руководители и представители прокуратур Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы в сфере прокурорского надзора, борьбы с преступностью, защиты прав граждан, а также укрепления сотрудничества между странами. Особое внимание участники уделили вопросам цифровизации деятельности прокуратур, включая применение новых технологий и решений на базе искусственного интеллекта.

В своём выступлении Галымжан Койгелдиев представил казахстанский опыт внедрения цифровых инструментов, направленных на повышение прозрачности, эффективности и оперативности реагирования на обращения граждан. Казахстанские наработки в сфере цифровизации вызвали интерес у коллег из других стран СНГ.

По итогам заседания подписан ряд решений, а также Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур стран СНГ в сфере противодействия незаконной миграции. Документ определяет совместные правовые и организационные меры, направленные на укрепление региональной безопасности.

В рамках мероприятия руководители прокуратур также встретились с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Он отметил важную роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона, укреплении общественного доверия и развитии партнерства между странами Содружества.

Кроме того, в ходе визита Галымжан Койгелдиев провёл двусторонние переговоры с представителями других государств, в рамках которых обсуждались вопросы оказания правовой помощи и взаимодействия по конкретным уголовным делам.