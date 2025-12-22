Казахстанцы теперь будут получать удостоверение личности бесплатно
Комитет миграционной службы Казахстана в 2025 году значительно расширил цифровые сервисы и упростил оформление документов, обеспечивая удобство и безопасность граждан. Об этом сообщил председатель комитета Аслан Аталыков, передает BAQ.KZ.
По словам Аталыкова, деятельность Комитета строится на трёх ключевых направлениях: регистрация и документирование граждан, выдача разрешительных документов иностранцам и обеспечение миграционного контроля.
"Государственные услуги становятся всё более автоматизированными и доступными. С каждым годом растет спрос на цифровые сервисы, что отражает доверие граждан и стремление к быстрому взаимодействию с государством", — отметил спикер.
В 2025 году миграционная служба выдала:
1,9 млн удостоверений личности;
1,1 млн паспортов гражданина РК;
303 тысячи детских паспортов.
С 3 июля 2025 года начали выпускаться новые образцы паспортов с улучшенными защитными элементами, включая символический барс. Казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге — граждане страны могут посещать без визы 79 стран, опережая большинство стран Центральной Азии.
Особое внимание уделяется цифровизации. В 2025 году запущен пилотный проект онлайн-документирования с биометрической идентификацией, а электронное оформление паспортов доступно казахстанцам в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Теперь за рубежом получить паспорт можно за 30 дней вместо прежних шести месяцев.
Комитет также продолжает выездное документирование для пожилых граждан. В этом году самым старшим продокументированным казахстанцем стала уроженка Костанайской области 1915 года рождения.
С 1 января 2026 года удостоверение личности будет выдаваться бесплатно при первичной выдаче и при замене по истечении срока. Эта мера направлена на упрощение процедуры получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан.
"Цифровизация позволяет сотрудникам сосредоточиться на обеспечении миграционного контроля и повышает качество государственных услуг", — подчеркнул Аслан Аталыков.
