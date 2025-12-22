Комитет миграционной службы Казахстана в 2025 году значительно расширил цифровые сервисы и упростил оформление документов, обеспечивая удобство и безопасность граждан. Об этом сообщил председатель комитета Аслан Аталыков, передает BAQ.KZ.

По словам Аталыкова, деятельность Комитета строится на трёх ключевых направлениях: регистрация и документирование граждан, выдача разрешительных документов иностранцам и обеспечение миграционного контроля.

"Государственные услуги становятся всё более автоматизированными и доступными. С каждым годом растет спрос на цифровые сервисы, что отражает доверие граждан и стремление к быстрому взаимодействию с государством", — отметил спикер.

В 2025 году миграционная служба выдала:

1,9 млн удостоверений личности;

1,1 млн паспортов гражданина РК;

303 тысячи детских паспортов.

С 3 июля 2025 года начали выпускаться новые образцы паспортов с улучшенными защитными элементами, включая символический барс. Казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге — граждане страны могут посещать без визы 79 стран, опережая большинство стран Центральной Азии.

Особое внимание уделяется цифровизации. В 2025 году запущен пилотный проект онлайн-документирования с биометрической идентификацией, а электронное оформление паспортов доступно казахстанцам в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Теперь за рубежом получить паспорт можно за 30 дней вместо прежних шести месяцев.

Комитет также продолжает выездное документирование для пожилых граждан. В этом году самым старшим продокументированным казахстанцем стала уроженка Костанайской области 1915 года рождения.

С 1 января 2026 года удостоверение личности будет выдаваться бесплатно при первичной выдаче и при замене по истечении срока. Эта мера направлена на упрощение процедуры получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан.