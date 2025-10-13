Казахстан занял первое место на Всемирной выставке EXPO 2025 Osaka в главной номинации Theme Development (Раскрытие темы выставки) среди малых павильонов, передает BAQ.KZ.

В этой категории были представлены более 90 стран. Казахстанский павильон получил высокую оценку жюри за оригинальное и содержательное раскрытие темы выставки, а также за вклад в развитие диалога о будущем человечества.

С момента открытия павильон пользовался большой популярностью у посетителей из Японии и других стран. Экспозиция демонстрировала богатую культуру, традиции, историю, а также достижения Казахстана в сфере цифровизации, технологий и устойчивого развития.

За шесть месяцев работы павильон посетили около 1,5 миллиона человек, среди них представители международных организаций, дипломатических миссий, бизнеса, СМИ и творческих кругов.

Одним из самых ярких событий стал Национальный день Казахстана, прошедший 10 августа и посвящённый 180-летию Абая Кунанбайулы. Праздничная программа собрала около трёх тысяч гостей.

Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитрий Керкентзес отметил высокий уровень организации и содержательность экспозиции Казахстана.

EXPO 2025 Osaka проходила с 13 апреля по 13 октября, объединив 160 стран и 9 международных организаций. Выставку посетили около 28 миллионов человек.