Казахстанский павильон признан лучшим на Всемирной выставке EXPO 2025 Osaka
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан занял первое место на Всемирной выставке EXPO 2025 Osaka в главной номинации Theme Development (Раскрытие темы выставки) среди малых павильонов, передает BAQ.KZ.
В этой категории были представлены более 90 стран. Казахстанский павильон получил высокую оценку жюри за оригинальное и содержательное раскрытие темы выставки, а также за вклад в развитие диалога о будущем человечества.
С момента открытия павильон пользовался большой популярностью у посетителей из Японии и других стран. Экспозиция демонстрировала богатую культуру, традиции, историю, а также достижения Казахстана в сфере цифровизации, технологий и устойчивого развития.
За шесть месяцев работы павильон посетили около 1,5 миллиона человек, среди них представители международных организаций, дипломатических миссий, бизнеса, СМИ и творческих кругов.
Одним из самых ярких событий стал Национальный день Казахстана, прошедший 10 августа и посвящённый 180-летию Абая Кунанбайулы. Праздничная программа собрала около трёх тысяч гостей.
Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитрий Керкентзес отметил высокий уровень организации и содержательность экспозиции Казахстана.
EXPO 2025 Osaka проходила с 13 апреля по 13 октября, объединив 160 стран и 9 международных организаций. Выставку посетили около 28 миллионов человек.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре