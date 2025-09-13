В Москве прошла жеребьёвка участников международного музыкального конкурса "Интервидение". Представитель Казахстана, популярный исполнитель Ернар Садирбаев, известный под сценическим именем Амре, выступит на сцене седьмым, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы жеребьёвки необычно обыграли традицию русского чаепития. Каждый участник конкурса наливал кипяток из огромного Царя-самовара, после чего на кружке-хамелеоне проявлялся номер его выхода. Первой на сцену Live Арены в Москве выйдет певица с Кубы, далее выступят артисты из Кыргызстана, Китая, Египта, США и Кении. Казахстанский музыкант исполнит песню на казахском языке "Свет степи".

Амре – один из самых популярных артистов в Казахстане. Он известен не только на родине, но и за её пределами. В России певец получил широкое признание после победы на конкурсе "Славянский базар" в 2018 году и участия в шоу "Голос", где работал под наставничеством Димы Билана.

В конкурсе "Интервидение" участвуют исполнители из 23 стран мира – как сольные артисты, так и музыкальные коллективы до шести человек. Главное условие – они должны быть суперпопулярными в своей стране. Победителя определит международное жюри из признанных музыкальных экспертов, а главный приз конкурса составит 30 миллионов рублей.

Международный песенный конкурс был возрождён в России в этом году. В разные годы его победителями становились такие звёзды, как Лев Лещенко, Ирина Понаровская и Алла Пугачёва. Финал "Интервидения" обещает стать ярким событием, объединяющим разнообразные музыкальные стили и культуры.

Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на Первом канале Евразия 20 сентября в 22:30.