С 16 по 19 июля 2025 года в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд) прошла одна из самых престижных интеллектуальных олимпиад планеты — Международная математическая олимпиада (IMO-2025), передает BAQ.KZ.

За звание сильнейших боролись около 600 талантливых школьников из более чем 100 стран мира.

На фоне столь жёсткой конкуренции сборная Казахстана выступила блестяще: все шесть участников команды вернулись домой с наградами — четыре серебряные и две бронзовые медали. Это подтверждает высокий уровень математического образования в стране и выдающуюся подготовку юных интеллектуалов.

Среди призёров — Ерқанат Кеңшілік, ученик лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых школьников. Он завоевал бронзовую медаль и вновь подтвердил репутацию одного из самых ярких молодых математиков Казахстана. Его путь начался ещё в начальной школе, когда он стал победителем национальной олимпиады "Мың бала" для учеников сельских школ, что позволило ему поступить в престижный лицей без конкурса.

За последние несколько лет Ерқанат вошёл в число звёзд казахстанской математики. Он становился призёром на множестве национальных и международных соревнований: республиканской предметной олимпиаде, олимпиаде "Қазақстан Білім", турнирах "Шёлковый путь", "Жаутыковская", Азиатско-Тихоокеанской, Балканской и Иранской олимпиадах. В 2025 году он — полноправный участник сборной Казахстана на IMO.

Учителя отмечают его выдающуюся концентрацию, страсть к математике и невероятную усидчивость. Ерқанат не просто решает сложные задачи — он по-настоящему живёт математикой. Его успехи вдохновляют других школьников и укрепляют имидж Казахстана как страны с развивающимся интеллектуальным потенциалом.