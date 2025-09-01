  • 1 Сентября, 08:54

Казахстанский скалолаз завоевал золото Кубка Азии в Алматы

В финале лишат Хайбуллин обошёл японца Цукики Ониши.

Фото: НОК РК

Казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии, проходившем в Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Спортсмен стал лучшим в дисциплине "скорость".

В финале Хайбуллин обошёл японца Цукики Ониши. Бронза также досталась представителю Японии - Рё Омаса.

Женский турнир завершился триумфом казахстанских спортсменок. Анна Баларшина заняла первое место, в решающем забеге опередив Тамару Улжабаеву. Третьей стала Аделия Утешева, обеспечив Казахстану полный комплект наград на пьедестале.

