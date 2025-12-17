Казахстанский студент стал обладателем золотой медали в области искусственного интеллекта на престижном международном чемпионате BRICS Skills Development and Technological Innovation Competition, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Успех был достигнут на фоне активного развития образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере искусственного интеллекта в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и Года рабочих профессий.

Первое место на международном конкурсе "2nd Artificial Intelligence Deep Learning Application Technology Competition" занял студент Кокшетауского высшего колледжа Ильяс Гатин. В соревновании участвовали 20 сильнейших студентов из Конго, Камеруна, Южной Кореи, Японии и других стран, представивших проекты в области искусственного интеллекта и технологий глубокого обучения.

Работы конкурсантов оценивались международными экспертами по строгим критериям, включая уровень профессиональной подготовки, практические навыки и инновационность предложенных решений. Проект казахстанского студента получил наивысшую оценку жюри.

Ильяс Гатин ранее уже демонстрировал высокие результаты на республиканских и международных площадках. На национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan–2024 он завоевал серебряную медаль по компетенции "Разработка мобильных приложений". Кроме того, в составе команды ProIT студент стал победителем хакатона Inform Defence Hackathon, заняв первое место.

Достижение Ильяса Гатина подтверждает высокий потенциал студентов казахстанских колледжей и их конкурентоспособность на мировом уровне в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инновационного развития.